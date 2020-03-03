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Стефанчук подтвердил, что 4 марта ВР рассмотрит кадровые вопросы

Стефанчук подтвердил, что 4 марта ВР рассмотрит кадровые вопросы
06:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Кадровые изменения могут оказаться незначительными.

По итогам внеочередного заседания Верховной Рады 4 марта возможны кадровые изменения в правительственных структурах. Об этом в программе "Свобода слова" на ICTV сообщил первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

"Основой этих изменений будет прежде всего оценка того промежуточного отчета, который был сделан правительством на предыдущей неделе - правительство отчитывалось перед Верховной Радой. И будет дана оценка тем блокам (в Кабмине - ред.), которые не справляются", - отметил первый вице-спикер.

По его словам, сейчас ведутся соответствующие консультации, результаты которых вскоре будут обнародованы: "В ближайшее время вы получите проекты решений, которые будут получены по результатам этого обсуждения".

Стефанчук напомнил, что формирование правительства - это конституционная компетенция коалиции. В то же время он предположил, что кадровые изменения могут оказаться незначительными.

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"Возможно, не будет каких-то больших кадровых решений. Но, надеемся, что они все же будут. Потому что действительно есть вопросы к очень многим направлениям, которые осуществляют и правительство, и правоохранительные органы", - подчеркнул первый заместитель главы ВР.

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Верховная Рада, 4 марта, Руслан Стефанчук, Кадровые вопросы.
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