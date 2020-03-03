Разумков вручил премии ВР за вклад молодежи в развитие парламентаризма

Новости Украины:В Верховной Раде состоялось награждение премией Верховной Рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления.

Председатель ВР Дмитрий Разумков принял участие в церемонии награждения Премией Верховной Рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления. Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"В Верховной Раде состоялось награждение премией Верховной Рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления. В торжественной церемонии приняли участие Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, председатель Комитета по вопросам молодежи и спорта Андрей Кожемякин и члены Комитета, руководитель Аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный, лауреаты премии Верховной Рады", - говорится в сообщении.

"Если мы говорим об обновлении Верховной Рады, оно более, чем серьезное - 82% новых лиц. Действительно, важно, чтобы обновление не влияло на качество работы Верховной Рады, но я думаю, что и 82, и 18 к этому прилагают максимум усилий, чтобы мы имели возможность говорить о том, что Верховная Рада и молодая, и качественная ", - сказал спикер, открывая заседание.

Разумков также отметил, что "это тот положительный пример, что могут быть изменения, изменения достаточно быстрые и в обществе, и в политике, и это тот пример, что в политику можно попасть, в политику можно прийти, в политике можно учиться, в политике можно сотрудничать, достигать успехов и это будет стимулировать и вас для того, чтобы двигаться дальше".

Председатель Верховной Рады также обратил внимание на то, что в последнее время почему-то не было таких встреч, не было той поддержки молодежи со стороны Верховной Рады, и выразил надежду, что это станет еще одной доброй традицией.

Председатель Комитета по вопросам молодежи и спорта Андрей Кожемякин, приветствуя участников церемонии, отметил, что Комитет сейчас разрабатывает проект постановления, которым будет повышена сумма этой премии. По его словам, в Комитете также разрабатывается законопроект по молодежной политике.

Как отмечают в информуправлении Аппарата ВР, премия присуждается лицам - гражданам Украины в возрасте до 35 лет, молодежным и, как исключение, детским общественным организациям Верховной Радой Украины.

Каждый год, как правило, до 1 декабря, присуждается десять премий, денежная часть которых составляет пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов каждая - соответственно 8500 грн.