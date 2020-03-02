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Минветеранов: Более 40 человек скончались на КПВВ на Донбассе в 2019г

Минветеранов: Более 40 человек скончались на КПВВ на Донбассе в 2019г
22:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В 2018 году во время пересечения линии разграничения через КПВВ умерло более 50 человек, в 2019 году - более 40.

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях обеспечено дежурство автомобилей скорой медицинской помощи для оказания в случае необходимости экстренной медицинской помощи лицам, которые пересекают линию разграничения.

"Представителями ОО "Пролеска" было зафиксировано нахождение на КПВВ бригад экстренной (скорой) помощи с автомобилем и медицинскими работниками, к которым могут обращаться лица, нуждаются в медицинской помощи на КПВВ "Станица Луганская" и в отдельные часы работы КПВВ в Донецкой области", - сообщает в понедельник пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В министерстве информируют, что в 2018 году во время пересечения линии разграничения через КПВВ умерло более 50 человек, в 2019 году - более 40. Большинство из них были лицами пожилого возраста. Также нередко фиксировались случаи госпитализации в медицинские учреждения пациентов с КПВВ, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

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"С начала вооруженного конфликта медицинская помощь на КПВВ предоставлялась благодаря гуманитарным организациям. В то же время вопрос обеспечения качественной медицинской помощи и доступа к медицинским услугам на линии разграничения является одним из главных приоритетов деятельности правительства Украины. Задача - обеспечить доступ к качественной медицине в соответствии с нормативами реагирования. Вопросы медицинского транспорта поднимался во время всех посещений КПВВ", - рассказал советник министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Артем Салихов.

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Донбасс, КПВВ, Минветеранов, 40 человек скончались на КПВВ.
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