Что происходит с бюджетом? "Батькивщына" анонсировала "жаркий" день в Верховной Раде

Новости Украины:В "Батькивщыне" говорят, что завтра в ВР должен состояться серьезный разговор касательно бюджета страны.

Заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев считает, что завтра в Верховной Раде должен состояться "очень серьезный разговор" на предмет того, что правительство собирается делать для "исправления ситуации с бюджетом". Об этом он сказал в сессионном зале парламента.

Соболев, в частности, напомнил, что 1 апреля стартует очередной этап медицинской реформы. "Заложены ли соответствующие средства в бюджете, трудно сказать, потому что выполнение даже ключевых бюджетных программ под угрозой. 23% невыполнения бюджета только за эти два месяца", - отметил он.

Заместитель председателя фракции считает, что завтра - выдающийся день, и "выдающийся он не потому, что кто-то готовит какие-то кадровые изменения".

"По мнению фракции "Батькивщина", завтра в парламенте необходим очень серьезный разговор по докладу премьер-министра не о 100 победах, а о том, что собирается делать правительство для того, чтобы немедленно исправить ситуацию с бюджетом", - сказал Соболев.

Кроме того, по его мнению, завтра необходимо было бы рассмотреть 20 законопроектов, которые касаются, в частности, налоговой системы и снятия льгот на ввоз товаров в Украину.

Напомним, Фракция "Слуга народа" проведет заседание партии вечером, 3 марта.