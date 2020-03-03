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Рада сегодня продолжит рассматривать открытие рынка земли

Рада сегодня продолжит рассматривать открытие рынка земли
10:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Депутаты Верховной Рады также рассмотрят законопроект о внесении изменений в статью 364 УКУ.

Сегодня Верховная Рада продолжит рассматривать поправки к законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).

Также в сегодняшней повестке дня заседания парламента есть еще несколько вопросов, хотя, как известно, пока не завершено рассмотрение одного вопроса - в данном случае законопроекта о рынке земли - другие вопросы депутаты рассматривать не могут.

Среди вопросов, которые стоят в повестке дня, - изменения в Уголовный кодекс относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности и ратификация соглашения между правительством Украины и правительством Королевства Дания об общих условиях и процедурах, организационных мероприятиях и финансовых условиях реализации программы Danida Business Finance в Украине.

Рынок земли: депутаты рассмотрели более 550 поправок к законопроекту

Кроме того, в повестке дня проекты постановлений, касающихся парламентских слушаний. Один из них - о рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине", два других - о проведении парламентских слушаний о реализации основ антикоррупционной политики и об основах государственной политики устойчивого развития Украины.

Как сообщалось ранее, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта во втором чтении. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что парламент в середине апреля выйдет на окончательное голосование за законопроект. Всего к законопроекту ко второму чтению подано более 4 тыс. поправок.

Напомним, 62% украинцев проголосовали бы против открытия рынка земли.

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Верховная Рада, Рынок земли, Законопроект, Земельная реформа, Слуга народа.
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