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Заседание фракции "Слуга народа" перенесли на вечер

Заседание фракции "Слуга народа" перенесли на вечер
10:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Фракция "Слуга народа" проведет заседание партии вечером, 3 марта.

Заседание фракции "Слуга народа" перенесено на вечер. Об этом сообщили во фракции.

При этом собеседник агентства отметил, что предварительно заседание запланировано на 19.00.

Ранее предполагалось, что заседание фракции "Слуга народа" состоится сегодня в 9.00. На заседании планировали обсудить и определять позицию фракции по вопросам, которые президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады завтра, 4 марта.

Как сообщалось ранее, 28 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков по просьбе президента созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16.00. В повестке дня внеочередного пленарного заседания - шесть вопросов, в том числе несколько законопроектов.

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Кроме того, депутаты должны рассмотреть вопрос о Кабинете министров, а также деятельность МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что депутаты на внеочередном заседании будут рассматривать кадровые изменения в составе правительства.

Напомним, Арахамия считает, что точку в вопросе люстрации поставит Конституционный суд.

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Слуга народа, Александр Корниенко, Давид Арахамия.
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