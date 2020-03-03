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Нардеп "Слуги народа" о ротациях в Кабмине: Мы не должны делать вид, что все хорошо, когда есть явные ошибки

Нардеп "Слуги народа" о ротациях в Кабмине: Мы не должны делать вид, что все хорошо, когда есть явные ошибки
15:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Нардеп "Слуги народа" сообщил, что решения о кадровых перестановках в Кабмине будет решать президент.

Решение по кадровым перестановкам в Кабинете министров, которые должны произойти в среду на внеочередном заседании Верховной Рады, будет принимать президент Украины Владимир Зеленский, заявил заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко.

"Решение будет принимать президент. Но и мы не должны делать вид, что всё хорошо, когда есть явные ошибки, неэффективная работа, пренебрежение важнейшими целями курса президента. Мы все это видим и поднят вопрос не только о перезагрузке Кабмина, но и руководителей правоохранительных органов", - сказал Ткаченко во вторник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" отметил, что парламентское большинство должно показать, что внутри команды президента неприкасаемых нет.

"Какой-то конкретикой я сейчас с вами поделиться не могу. Но могу сказать что, во фракции горячо поддержали решение Владимира Зеленского вынести эти обсуждения в парламент на внеочередную сессию. Мы должны показать, что даже внутри команды у нас нет "неприкасаемых", - добавил депутат.

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Касательно же заседания фракции "Слуга народа", то Ткаченко отметил, что на нем будут присутствовать как Зеленский, так и глава его Офиса Андрей Ермак.

"Да, ожидаем президента и главу ОП", - ответил он.

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Кабмин, Владимир Зеленский, Слуга народа, Максим Ткаченко.
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