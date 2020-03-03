Ротации в Кабмине: Гончарук уйдет, Аваков остается

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Новым главой правительства, скорее всего, станет Денис Шмигаль, который сейчас является вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий.
Об изменениях в руководстве Кабинета министров пишет нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Телеграмм-канале.
"Гончарук написал заявление (об отставке – ред.). Кабмин будет перезагружен", – отметил нардеп.
По его данным, должность премьер-министра получит Денис Шмыгаль. В то же время кандидатуры на должность нового первого вице-премьера пока нет.
По данным Дубинского сохранят должности:
Дубинский добавил, что много вакансий в обновленном Кабинете министров остаются свободными. Кроме того, Зеленский сегодня на заседании фракции "Слуга народа" объявит фамилии новых людей на такие должности:
Также по данным нардепа, в отставку уйдет глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
Как сообщалось ранее, накануне украинские СМИ сообщили, что Гончарук уйдет в отставку по собственному желанию. На его место в Кабимн президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру олигарха Сергея Тигипко, бизнесмена и чиновника времен Януковича Валерия Хорошковского, теперешнего главу МВД Арсена Авакова и директора по развитию бизнеса Нафтогаза Юрия Витренко.
Сам Гончарук, комментируя информацию о своей отставке, ранее заявлял, что не писал заявление об увольнении и с президентом об этом не говорил.
Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы. Именно на этом заседании парламент может отправить в отставку Гончарука и ряд министров действующего правительства.
Как сообщалось, Гончарук 17 января подавал Зеленскому заявление об отставке, но президент его не принял. Это произошло после того, как в Сеть слили скандальную прослушку из кабинета главы правительства.
На записи слышны голоса, похожие на голоса премьера Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальника Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова.
Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. Во время разговора Алексей Гончарук сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое").
Себя же глава правительства назвал "полным профаном" в экономике". Впоследствии Гончарук заявил, что фразы на аудио вырваны из контекста и смонтированы. Тем не менее, он написал заявление об отставке.