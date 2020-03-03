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Ротации в Кабмине: Гончарук уйдет, Аваков остается

Ротации в Кабмине: Гончарук уйдет, Аваков остается
13:38 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:По данным Дубинского, Гончарука заменит Шмигаль, большинство министров также уйдут в отставку.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Новым главой правительства, скорее всего, станет Денис Шмигаль, который сейчас является вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий.

Об изменениях в руководстве Кабинета министров пишет нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Телеграмм-канале.

"Гончарук написал заявление (об отставке – ред.). Кабмин будет перезагружен", – отметил нардеп.

По его данным, должность премьер-министра получит Денис Шмыгаль. В то же время кандидатуры на должность нового первого вице-премьера пока нет.

По данным Дубинского сохранят должности: 

  • Арсен Аваков останется министром внутренних дел Украины;
  • Денис Малюська сохранит пост министра юстиции;
  • Анна Новосад будет министром образования и науки Украины;
  • Тимофей Милованов – министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Дубинский добавил, что много вакансий в обновленном Кабинете министров остаются свободными. Кроме того, Зеленский сегодня на заседании фракции "Слуга народа" объявит фамилии новых людей на такие должности:

  • министра финансов – им станет Игорь Уманский.
  • министра здравоохранения;
  • министра по делам ветеранов;
  • министра развития общин и территорий;
  • министра аграрной политики;
  • министра энергетики и угольной промышленности.

Также по данным нардепа, в отставку уйдет глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

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Как сообщалось ранее, накануне украинские СМИ сообщили, что Гончарук уйдет в отставку по собственному желанию. На его место в Кабимн президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру олигарха Сергея Тигипко, бизнесмена и чиновника времен Януковича Валерия Хорошковского, теперешнего главу МВД Арсена Авакова и директора по развитию бизнеса Нафтогаза Юрия Витренко.

Сам Гончарук, комментируя информацию о своей отставке, ранее заявлял, что не писал заявление об увольнении и с президентом об этом не говорил.

Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы. Именно на этом заседании парламент может отправить в отставку Гончарука и ряд министров действующего правительства.

Как сообщалось, Гончарук 17 января подавал Зеленскому заявление об отставке, но президент его не принял. Это произошло после того, как в Сеть слили скандальную прослушку из кабинета главы правительства.

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На записи слышны голоса, похожие на голоса премьера Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальника Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова.

Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. Во время разговора Алексей Гончарук сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое").

Себя же глава правительства назвал "полным профаном" в экономике". Впоследствии Гончарук заявил, что фразы на аудио вырваны из контекста и смонтированы. Тем не менее, он написал заявление об отставке.

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Все по теме:

Кабмин, Арсен Аваков, Игорь Уманский, Алексей Гончарук, Тимофей Милованов, Денис Шмыгаль, Александр Дубинский, Анна Новосад, Денис Малюська.
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