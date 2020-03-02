Гончарук останется премьером? Арахамия дал прогноз

Новости Украины:Арахамия считает, что Гончарук останется премьером.

Глава парламентский фракции "Слуга народа" Давид Арахамия думает, что Алексей Гончарук останется в должности премьер-министра Украины.

"На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур", - заявил Арахамия в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, сколько кандидатур на должность премьер-министра в настоящее время рассматривается.

Отвечая на уточняющий вопрос, останется ли премьер-министром Гончарук, парламентарий сказал: "Думаю, что да. По крайней мере, на данный момент никакие заявления не поступали".

Напомним, ранее Гончарук заявил, что не писал никаких заявлений об отставке, и ожидает возможных консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским и парламентом по ситуации вокруг правительства.

"Никаких заявлений я на эту минуту не писал. Я тоже много знаю, слышал. Очевидно, у нас будут по этому поводу консультации и с президентом, и с парламентом. По состоянию на сегодня я больше ничего комментировать не буду", - сказал Гончарук на брифинге в понедельник в Киеве.