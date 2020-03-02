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Нардеп Монастырский об Авакове: Мой личный прогноз - он сохранит должность

Нардеп Монастырский об Авакове: Мой личный прогноз - он сохранит должность
17:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Глава комитета Рады по правоохранительной деятельности считает, что Аваков не уйдет с должности главы МВД.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сохранит свою должность, уверен глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция "Слуга народа").

"Мой личный прогноз – он сохранит должность", - сказал Монастырский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, отвечая на вопрос, останется ли Аваков на своей должности.

Нардеп добавил, что вопрос "сохранения должности или даже возможность ее повышения для министра Авакова практически решен".

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При этом Монастырский рассказал, что "по другим министрам сейчас идут большие обсуждения, дискуссии".

"В том числе идет большая дискуссия по руководителям правоохранительных органов... новая волна сбора подписей за отставку Руслана Рябошапки (генерального прокурора – ред.), в том числе обсуждается целесообразность нахождения директора НАБУ (Артема Сытника – ред.) на должности, хотя правовых оснований на данный момент его увольнения я лично не вижу", - рассказал он.

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Глава профильного комитета Рады также отметил, что еще "существует масса вопросов" по возможному составу Кабмина, в том числе и вопрос "останется или не останется премьер-министр (Алексей Гончарук – ред.) как ключевой игрок в правительстве".

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МВД, Кабмин, Арсен Аваков, Денис Монастырский.
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