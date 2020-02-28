Скачать
Пятница, 28.02.2020
Телевидение для граждан станет снова доступным: Зеленский договорился с медиагруппами
Телевидение для граждан станет снова доступным: Зеленский договорился с медиагруппами
Зеленский потребовал у Разумкова собрать внеочередное заседание Рады
Зеленский потребовал у Разумкова собрать внеочередное заседание Рады
Хет-трик Супряги, VAR и удаления: Динамо повержено в Днепре (Видео)
Хет-трик Супряги, VAR и удаления: Динамо повержено в Днепре (Видео)
Великий пост 2020: дата и история праздника
Великий пост 2020: дата и история праздника

Зеленский потребовал у Разумкова собрать внеочередное заседание Рады

Зеленский потребовал у Разумкова собрать внеочередное заседание Рады
21:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Президент требует созвать внеочередное заседание Рады для рассмотрения ряда законопроектов, "вопросов о Кабмине" и отчета правоохранителей.

Президент Украины Владимир Зеленский направил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента.

"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопросы о рассмотрении нескольких проектов законов и о Кабинете министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", - сообщила в пятницу вечером пресс-служба президента.

Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Дмитрий Разумков.

Телевидение для граждан станет снова доступным: Зеленский договорился с медиагруппами

"В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины", - сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Внеочередное заседание назначено на 16:00 4 марта 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
02 Сон не для пенсионеров: почему пожилым людям лучше спать меньше
03 Как снизить холестерин без лекарств?
04 Сахарный диабет: малоизвестный симптом болезни
05 Грибной суп для гипертоников: в чем польза
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый формат: Таможня будет ежедневно отчитываться обо всех случаях контрабанды
Новый аккаунт украинской таможни в Twitter
Эпидемия коронавируса: Украина не планирует закрывать границы
Украина не планирует закрывать границы из-за коронавируса
В Украине накопилось три миллиарда зарплатного долга
В Украине накопилось три миллиарда зарплатного долга
Принц Гарри и Джон Бон Джови спели дуэтом (Видео)
Принц Гарри и Джон Бон Джови спели дуэтом (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь