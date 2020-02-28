Зеленский потребовал у Разумкова собрать внеочередное заседание Рады

Новости Украины:Президент требует созвать внеочередное заседание Рады для рассмотрения ряда законопроектов, "вопросов о Кабмине" и отчета правоохранителей.

Президент Украины Владимир Зеленский направил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента.

"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопросы о рассмотрении нескольких проектов законов и о Кабинете министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", - сообщила в пятницу вечером пресс-служба президента.

Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Дмитрий Разумков.

"В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины", - сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Внеочередное заседание назначено на 16:00 4 марта 2020 года.