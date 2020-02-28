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Пятница, 28.02.2020
Телевидение для граждан станет снова доступным: Зеленский договорился с медиагруппами
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Телевидение для граждан станет снова доступным: Зеленский договорился с медиагруппами

Телевидение для граждан станет снова доступным: Зеленский договорился с медиагруппами
19:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Украинское спутниковое телевидение раскодируют.

Президент Владимир Зеленский и представители украинских медиагрупп договорились до 16 марта обеспечить запуск незакодированных спутниковых версий главных украинских телеканалов.

Об этом сообщается на сайте Главы государства.

"Глава государства и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан", - говорится в сообщении.

"Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом", - подчеркнул Зеленский.

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Как отмечает пресс-служба Президента, во время встречи главы государства с руководством ведущих украинских медиагрупп обсуждались проблемы вокруг телевизионного вещания, которые возникли после начала кодирования четырьмя медиагруппами спутникового сигнала их телеканалов с 29 января этого года по решению от 2017 года.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос касается не только бизнеса медиагрупп, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины. Вследствие кодирования сигнала не все украинцы могут свободно сматреть более 20 главных телеканалов.

"Мы получаем просто множество писем и тысячи звонков в Офис Президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал из-за кодирования и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий", - отметил Зеленский.

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По словам Президента, вследствие этого альтернативой там стало российское телевидение.

"Мы приехали туда, увидели, что и российское радиовещание и телевидение есть не только на временно оккупированных территориях. Оно имеет очень мощный сигнал и на контролируемых территориях. Кроме того, тогда они "глушили" наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, - вы сами отключились", - заявил Зеленский.

Глава государства также отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины имеет возможность ввести мораторий на кодирование спутникового сигнала телеканалов, но это не решит весь спектр проблем.

"Мы хотим сейчас найти выход из этой ситуации. У нас задача очень простая: чтобы люди имели возможность смотреть именно украинское телевидение, особенно на тех территориях, к которым мы сейчас не имеем другого доступа, кроме информационного", - подчеркнул глава государства.

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Для комплексного решения проблемы с доступом украинцев к информации Президент предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения "ЗЕОНБУД" до 4 марта 2020 года принять меры для изменения модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровым телевидением на территории государства и облегчит доступ населения к телевещанию.

Также "ЗЕОНБУД" до 1 мая 2020 года должен обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятыми обязательствами. Кроме того, оператор должен модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

Операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения. Таким образом эти граждане получат возможность смотреть закодированные телеканалы.

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Участники встречи договорились привлечь СНБО для координации усилий с медиагруппами по борьбе с нарушениями авторского права.

Глава государства поставил задачу секретарю СНБО проконтролировать выполнение договоренностей.

Как сообщалось ранее, поздно ночью 28 января четыре ведущие телегруппы - StarLightMedia, 1+1 media, "Медиа Группа Украина" и InterMediaGroup закодировали спутниковый сигнал своих 22 развлекательных телеканалов.

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В открытом доступе на спутнике остались еще 72 украинских телеканала - государственные общественные вещатели, информационные и региональные телеканалы, а также ряд других каналов, которые не входят в медиагруппы. Среди них немало развлекательных телеканалов, которые, как и телегруппы, развивают платную дистрибуцию провайдерами PayTV или продают рекламное время.

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Телевидение, Медиа, Владимир Зеленский.
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