Скачать
Среда, 26.02.2020
Эпидемия коронавируса: в ВОЗ дали советы туристам
Эпидемия коронавируса: в ВОЗ дали советы туристам
"Сколько РФ украла украинского газа после аннексии Крыма": В "Нафтогазе" дали отчет
Сколько РФ украла украинского газа после аннексии Крыма
Трое украинцев пробились в масс-старт на ЧЕ-2020 по биатлону
Трое украинцев пробились в масс-старт на ЧЕ-2020 по биатлону
Широкий четверг 27 февраля: что можно и нельзя делать
Широкий четверг 27 февраля: что можно и нельзя делать

Зеленский подписал закон об администрировании налогов

Зеленский подписал закон об администрировании налогов
16:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Закон вносит изменения в более 60 законодательных актов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" (№1209-1). Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Так, в графе "Даты и состояние прохождения" указано, что закон подписан, и уточняется, что 24 февраля документ был возвращен с подписью от Президента.

Закон предусматривает внедрение ответственности за штрафы или ущерб, причиненный налогоплательщику в случае нарушения его прав. Документ содержит также ряд норм, направленных на противодействие уклонению от налогообложения крупным бизнесом.

Новый премьер-министр? Зеленский подтвердил встречу с Тигипко (Видео)

Так, совершенствуется электронный кабинет налогоплательщика и порядок электронного общения между налогоплательщиком и контролирующим органом.

Также вносятся изменения в ряд законодательных актов Украины. Законом уточнен порядок направления требования об уплате недоимки по единому взносу и изменен размер санкций за нарушение требований закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Кроме того, уточнена формула расчета удельного веса стоимости реализованных сельскохозяйственных товаров, при достижении которого у сельскохозяйственного товаропроизводителя возникает право на получение бюджетной дотации в соответствии с законом "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины".

Гончарук поручил сменить руководство региональных подразделений ГФС

Приняты изменения в закон "О судебном сборе" относительно максимальной величины ставки судебного сбора в случае подачи в административный суд апелляционной или кассационной жалобы на решение суда.

Внедрено лицензирование как производства жидкостей, используемых в электронных сигаретах, так и на розничной торговле ими.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Налоги, Закон, Владимир Зеленский, Администрирование налогов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Перерасчет пенсий: кто получит больше в марте
02 Названы важные причины пить натощак имбирную воду
03 Врачи рассказали, почему нельзя пить чай в пакетиках
04 Кейт Бекинсейл показала бомбическую фигуру в бикини (Фото)
05 Итоги дня 25 февраля: ситуация с Коронавирусом, Зеленский о будущем угольной промышленности и новые 200 гривень
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сезон ОРВИ: в Украине растет число жертв гриппа
Сезон ОРВИ: в Украине растет число жертв гриппа
Коронавирус выявили в еще одной стране
Коронавирус выявили в еще одной стране
На Донбассе подорвался украинский солдат
На Донбассе подорвался украинский солдат
Вера Кекелия рассказала, как сообщила о беременности мужу
Вера Кекелия рассказала, как сообщила о беременности мужу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь