Скачать
Среда, 26.02.2020
Сезон ОРВИ: в Украине растет число жертв гриппа
Сезон ОРВИ: в Украине растет число жертв гриппа
Под Офисом президента мужчина совершил самоподжог: фото и видео
Под Офисом президента мужчина совершил самоподжог: фото и видео
Трое украинцев пробились в масс-старт на ЧЕ-2020 по биатлону
Трое украинцев пробились в масс-старт на ЧЕ-2020 по биатлону
Широкий четверг 27 февраля: что можно и нельзя делать
Широкий четверг 27 февраля: что можно и нельзя делать

Гончарук поручил сменить руководство региональных подразделений ГФС

Гончарук поручил сменить руководство региональных подразделений ГФС
15:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:Премьер-министр Алексей Гончарук поручил новому и.о. главы ГФС Сергею Солодченко уволить в ближайшее время всех руководителе региональных подразделений.

Кабинет министров Украины поручил новому руководителю Государственной фискальной службы (ГФС), которая в настоящее время находится в состоянии ликвидации, Сергею Солодченко в течение ближайших недель сменить руководство всех региональных подразделений ведомства в рамках мер, направленных на детенизацию украинской экономики.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства.

"Вчера я провел совещание с главой Государственной фискальной службой, и мы договорились, что в течение ближайших недель абсолютно все руководители областных, региональных подразделений ГФС будут заменены с целью борьбы с "тенью". У нас есть отдельный план, в ближайшие недели мы серьезно усложним жизнь людям, которые занимаются обналичиванием денег - это серьезная беда для украинской экономики", - сказал Гончарук.

Гончарук заявляет, что заявления об отставке не писал и с президентом не говорил

Он подчеркнул, что у правительства есть целый ряд мероприятий, которые планируется осуществить в ближайшее время в данной сфере, однако не сообщил подробности.

"У нас есть целый ряд мероприятий, которые мы будем осуществлять в ближайшее время, о чем сообщим дополнительно", - добавил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, 25 февраля правительство поставило задачу новому руководителю Государственной фискальной службы Сергею Солодченко перезагрузить работу ведомства.

12 февраля Кабинет министров Украины временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной фискальной службы на Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко.

Солодченко ранее занимал должность начальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС, а уволенный Гутенко с июля 2019 года возглавлял комиссию по реорганизации ГФС для завершения комплексной реформы службы и начала работы налоговой и таможенной служб.

Кабмин назначил Ляшко главным санврачом

Правительство в декабре 2018 года приняло решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Новосозданная налоговая служба получила госрегистрацию 17 мая 2019 года, таможенная служба – 16 июля прошлого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Алексей Гончарук, ГФС, Сергей Солодченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Перерасчет пенсий: кто получит больше в марте
02 Названы важные причины пить натощак имбирную воду
03 Врачи рассказали, почему нельзя пить чай в пакетиках
04 Кейт Бекинсейл показала бомбическую фигуру в бикини (Фото)
05 Итоги дня 25 февраля: ситуация с Коронавирусом, Зеленский о будущем угольной промышленности и новые 200 гривень
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент учредил День сопротивления российской оккупации Крыма
Зеленский ввел день сопротивления оккупации Крыма
Коронавирус выявили в еще одной стране
Коронавирус выявили в еще одной стране
На Донбассе подорвался украинский солдат
На Донбассе подорвался украинский солдат
Вера Кекелия рассказала, как сообщила о беременности мужу
Вера Кекелия рассказала, как сообщила о беременности мужу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь