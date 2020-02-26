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Гончарук заявляет, что заявления об отставке не писал и с президентом не говорил

Гончарук заявляет, что заявления об отставке не писал и с президентом не говорил
15:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:Премьер министр Украины Алексей Гончарук, опроверг слухи о своей отставке.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что заявления об отставке не писал и с президентом эту тему не обсуждал.

Об этом он сообщил во время брифинга по результатам заседания правительства.

"Правительство работает в нормальном обычном режиме... Для меня привычно уже появление подобной информации в СМИ. Нет, никаких заявлений я, конечно, не писал. С президентом соответствующих тем не обсуждал. Сергея Тигипко я действительно видел, я с ним встречался, как и со многими другими в действительности. Я за последний месяц посмотрел около 20 человек, нам действительно нужно усиление советниками, возможно, даже на какую-то должность в правительстве людьми, которые очень хорошо понимают, что такое промышленность. Поэтому общение у меня было со многими людьми", - сказал Гончарук.

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Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники во властных кругах сообщили о возможном назначении Тигипко на должность премьер-министра вместо Гончарука.

В свою очередь, в пресс-службе президента отказались комментировать информацию относительно возможных кадровых ротаций в правительстве.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречался с бизнесменом, бывшим вице-премьер-министром - министром социальной политики (2010-2012 годы) Сергеем Тигипко.

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Кабмин, Сергей Тигипко, Премьер-министр, Владимир Зеленский, Алексей Зеленский.
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