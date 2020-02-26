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Новый премьер-министр? Зеленский подтвердил встречу с Тигипко (Видео)

Новый премьер-министр? Зеленский подтвердил встречу с Тигипко (Видео)
12:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский сообщил, что действительно встречался с Сергеем Тигипко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречался с бизнесменом, бывшим вице-премьер-министром - министром социальной политики (2010-2012 годы) Сергеем Тигипко.

Об этом Зеленский сказал журналистам. Фрагмент видео опубликован Радио Свобода в Twitter.

На вопрос, ведет ли он переговоры с Тигипко относительно должности для него в правительстве, Зеленский ответил: "Я действительно со многими людьми веду собеседования, и с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда".

Зеленский: Крым не станет "разменной монетой" для мира на Донбассе

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники во властных кругах сообщили о возможном назначении Тигипко на должность премьер-министра вместо Алексея Гончарука.

В свою очередь, в пресс-службе президента отказались комментировать информацию о возможных кадровых ротациях в правительстве.

Напомним, Крымскотатарский телеканал ATR продолжит работу и не лишится поддержки государства.

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Сергей Тигипко, Премьер-министр, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук.
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