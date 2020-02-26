Новый премьер-министр? Зеленский подтвердил встречу с Тигипко (Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречался с бизнесменом, бывшим вице-премьер-министром - министром социальной политики (2010-2012 годы) Сергеем Тигипко.
Об этом Зеленский сказал журналистам. Фрагмент видео опубликован Радио Свобода в Twitter.
На вопрос, ведет ли он переговоры с Тигипко относительно должности для него в правительстве, Зеленский ответил: "Я действительно со многими людьми веду собеседования, и с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда".
Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники во властных кругах сообщили о возможном назначении Тигипко на должность премьер-министра вместо Алексея Гончарука.
Я дійсно зустрічався з Тігіпко - Зеленський pic.twitter.com/pSqkaQnZxP
— Vlasta Lazur (@LazurVlasta) February 26, 2020
В свою очередь, в пресс-службе президента отказались комментировать информацию о возможных кадровых ротациях в правительстве.
Напомним, Крымскотатарский телеканал ATR продолжит работу и не лишится поддержки государства.