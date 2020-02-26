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Зеленский: Крымскотатарский телеканал ATR продолжит работу

Зеленский: Крымскотатарский телеканал ATR продолжит работу
11:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Крымскотатарский телеканал ATR продолжит работу и не лишится поддержки государства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что жителям оккупированного Крыма нужен объективный источник информации, и пообещал обеспечить государственную поддержку крымскотатарскому телеканалу ATR.

"Я хочу заверить, что канал ATR продолжит свою работу, никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос решится в ближайшее время", - подчеркнул президент на форуме "Age of Crimea" в Киеве в среду.

Как сообщалось, ATR заблокировали финансирование.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский 11 февраля сообщил, что в настоящее время министерство находится в поиске решения ситуации с телеканалом ATR.

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"Для ATR предусмотрено в государстве 50 млн грн финансирования. Министерство культуры, молодежи и спорта открыло ассигнование на 8,4 млн грн. Государственное казначейство не провело эту операцию, так как оказались разногласия в трактовке закона о публичных закупках между ATR и казначейством. Мы сейчас находимся в совместном поиске решения", - сказал Бородянский журналистам в Киеве во вторник.

Ранее в связи с недофинансированием ATR объявил сбор средств.

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АТР, Крым, Владимир Зеленский, Крымскотатарский телеканал АТР.
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