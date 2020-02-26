Кабмин назначил Ляшко главным санврачом

Новости Украины:Замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, назначен на должность главного санврача.

Кабинет министров Украины назначил заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства.

"Мы сегодня для того, чтобы еще усилить систему, которая должна предотвращать проникновение на территорию Украины этого заболевания (вызванного коронавирусом), назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

По состоянию на 26 февраля в мире зарегистрировано 81 тыс. 005 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 762 - летальные, выздоровели уже 30 тыс. 109 человек.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Напомним, Пограничники проводят проверку пассажиров на всех направлениях.