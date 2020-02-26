Коронавирус выявили в еще одной стране

Новости мира:Минздрав Греции подтвердил первое заражение коронавирусом COVID-19.

Греция в среду сообщила о первом в стране случае нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщает со ссылкой на Ekathimerini.

"Греция сообщила о своем первом случае коронавируса в среду в северном портовом городе Салоники. Власти сообщили, что пациентке - 38 лет, и она недавно побывала в северной Италии", - пишет издание.

Ее семья, как указано, будет помещена на карантин примерно на 14 дней.

Как отмечается, вспышка вируса в северной Италии усилилась в среду, было подтверждено более 30 новых случаев.

Напомним, в Испании подтвержден второй случай нового коронавируса в столице - Мадриде, всего в стране за все время зафиксировали 10 случаев заражения людей, из которых два пациента уже вылечились.

Смертей от коронавируса зарегистрировано 2762, в основном на материковой части Китая.

Инфицированные коронавирусом выявлены в ряде стран. Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Китае, в последние дни активно распространяется коронавирус в Южной Корее и Италии. Накануне первый случай коронавируса из Китая зарегистрировали в Алжире.