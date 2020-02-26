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Вирус в Мадриде: Медики зафиксировали второй случай заражения

Вирус в Мадриде: Медики зафиксировали второй случай заражения
13:14 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Испании подтвердили новый случай заражения на коронавирус.

В Испании подтвержден второй случай нового коронавируса в столице - Мадриде, всего в стране за все время зафиксировали 10 случаев заражения людей, из которых два пациента уже вылечились.

Об этом сообщает El Pais.

"В Испании зарегистрировано восемь положительных случаев коронавируса, которые дополняют первые два случая зараженных, в Ла-Гомере (1 февраля) и Пальме-де-Майорке (10 февраля) - люди, которые уже вылечились", - говорится в сообщении. 

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Из восьми новых инфицированных четверо госпитализированы на Тенерифе - итальянский врач, у которого в понедельник был установлен положительный результат теста, его жена и два других итальянца из его отеля; двое - в Мадриде, один - в Барселоне (Каталония) и один - в Кастельоне (Валенсия).

Все новые случаи связаны с поездками в Италию. "Таким образом, в Испании было выявлено 10 человек, зараженных COVID-19 с начала кризиса", - резюмировал издание.

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Все по теме:

Испания, Мадрид, Заболевание, Инфекция, Заражение, Коронавирус.
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