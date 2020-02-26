Как защититься от коронавируса - Минздрав создал мильтфильм (Видео)

Министерство здравоохранения опубликовало два мультфильма о том, как избежать заражения коронавирусом COVID-19 и что делать, если есть подозрение на заражение. Минздрав советует избегать контакта с людьми, у которых есть повышенная температура и кашель, правильно использовать маски, мыть руки с мылом, или дезинфицировать их. Рекомендуется избегать контактов с животными, а если он произошел, хорошо вымыть руки. Во время приготовления еды рекомендуется тщательно обрабатывать мясо. В случае плохого самочувствия, Минздрав рекомендует не покидать дом и сообщить о ситуации семейному врачу. Если состояние ухудшается, появилась температура, кашель, затрудненное дыхание - нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Обязательно нужно рассказать о маршруте поездок, если самочувствие ухудшилось во время или после путешествия.