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Среда, 26.02.2020

Как защититься от коронавируса - Минздрав создал мильтфильм (Видео)

Министерство здравоохранения опубликовало два мультфильма о том, как избежать заражения коронавирусом COVID-19 и что делать, если есть подозрение на заражение. Минздрав советует избегать контакта с людьми, у которых есть повышенная температура и кашель, правильно использовать маски, мыть руки с мылом, или дезинфицировать их. Рекомендуется избегать контактов с животными, а если он произошел, хорошо вымыть руки. Во время приготовления еды рекомендуется тщательно обрабатывать мясо. В случае плохого самочувствия, Минздрав рекомендует не покидать дом и сообщить о ситуации семейному врачу. Если состояние ухудшается, появилась температура, кашель, затрудненное дыхание - нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Обязательно нужно рассказать о маршруте поездок, если самочувствие ухудшилось во время или после путешествия.
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Минздрав, Коронавирус, Правила гигиены, Эпилемия, Covid-19.
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