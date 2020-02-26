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Среда, 26.02.2020
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В мире от коронавируса выздоровели уже более 30 тыс. человек

В мире от коронавируса выздоровели уже более 30 тыс. человек
09:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Количество людей, которые вылечились от китайского коронавируса возросло до более 30 тыс. человек.

На момент утра 26 февраля инфекцией коронавируса по всему миру заразились 81 002 человека, погибли 2762 человека и выздоровели 30 098.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Среди 81 002 заболевших более 78 тысяч находятся на материковой части Китая - эпицентре вспышки коронавируса. 1 146 случаев были зарегистрированы в Южной Корее, 322 в Италии и 170 — в Японии.

Вылечились от болезни 30 098, в частности в Японии, Южной Корее и Таиланде, где выздоровели по 22 человека в каждой стране.

Смертей от коронавируса зарегистрировано 2762, в основном на материковой части Китая.

Инфицированные коронавирусом выявлены в ряде стран. Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Китае, в последние дни активно распространяется коронавирус в Южной Корее и Италии. Накануне первый случай коронавируса из Китая зарегистрировали в Алжире.

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В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19.

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Китай, Лекарство, Ухань, Хубэй, Коронавирус, Covid-19.
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