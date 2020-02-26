Лекарства против коронавируса в США начали испытывать на людях

Новости мира:Это первое клиническое испытание в США, которое проводится с целью оценка экспериментального лечения COVID-19.

Научно-медицинские учреждения США начали исследования новых препаратов против коронавируса COVID-19 на пациентах, у которых подтверждено заражение. Об этом сообщает Национальный институт здоровья США.

"Медицинский центр Университета Небраски в городе Омаха начал неизбирательное контролируемое клиническое исследование, направленное на оценку безопасности и эффективности антивирусного препарата Remdesivir, который принимают госпитализированные взрослые пациенты с диагнозом коронавирусной болезни COVID-19", - отметили в учреждении.

При этом сообщается, что это первое клиническое испытание в США, которое проводится с целью оценка экспериментального лечения COVID-19.

Первым участником испытания стал гражданин США, эвакуированный с круизного судна Diamond Princess, которое находится в японском порту Йокогама.

Американские специалисты отмечают, что результаты этого испытания могут быть использованы для оценки других исследований - как в США, так и в мире.

Как сообщалось, по состоянию на утро вторника, 25 февраля, в мире подтверждено 80 147 случаев заражения коронавирусом, 2 699 человек умерли. В Украине, по данным Минздрава, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19.