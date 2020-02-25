Коронавирус: количество больных в мире превысило 80 000

Новости мира:Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 77,7 тыс. человек, число жертв выросло до 2663 человек

По всему миру коронавирусом COVID-19 заболели уже более 80 000 человек. Это в 10 раз превышает количество больных тяжелым острым респираторным синдромом, также известным как SARS – коронавирусом, который распространился в 2002-2003 году, пишет Reuters.

В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 71 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 508 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. С декабря число жертв коронавируса составило 2,663 тыс. человек, зарегистрировано 77,658 тыс. случаев заболевания, говорится в сообщении.

В эпицентрe распространения инфекции провинции Хубэй скончались 68 человек, два человека - в провинции Шаньдун, один - в провинции Гуандун. С декабря в Хубэе зафиксировано 2,563 тыс. случаев летального исхода в результате заражения коронавирусом.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 47,6 тыс. человек, состояние более 9,1 тыс. больных оценивается как тяжелое. В то же время, более 27,3 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

В Италии с 21 по 24 февраля количество больных выросло с трех до 220, умерли семеро больных. Итальянские власти закрыли школы в некоторых городах и остановили Венецианский карнавал.

"Кувейт, Бахрейн, Оман, Афганистан и Ирак сообщили о своих первых случаях заражения вирусом, причем все они были у людей, которые были в Иране, где погибло 12 человек и 61 заражен. Большинство иранских инфекций были в мусульманском священном городе Кум", – добавили в агентстве.

В Южной Корее заболели 893 человека. В США граждан предупредили, что поездки туда могут быть опасными.

ВОЗ заявила, что все еще рано называть вспышку коронавируса пандемией, хотя потенциально она может достичь и этого уровня. Подчеркивается, что вспышку еще можно победить. Власть Китая сообщила, что собирается запретить торговлю и потребление диких животных, которые могут быть резервуаром вируса.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрирован 121 случай заболевания: в Гонконге - 81 (при двух случаях смертельного исхода и 19 выздоровевших), в Макао - 10 (при шести выздоровевших), на Тайване - 30 (один случай смерти, пятеро выздоровели).