В Италии от коронавируса умер седьмой человек

Новости мира:В Италии уже семь жертв коронавируса — шесть в Ломбардии и одна в Венето.

В Италии скончался седьмой человек, у которого подтвердили заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает ANSA.

"В Италии уже семь жертв коронавируса — шесть в Ломбардии и одна в Венето", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациент, которого в ночь на 22 февраля привезли из городка Лодиджиано и у которого тест на коронавирус оказался положительным, умер сегодня в больнице Санта-Анна в Комо.

По состоянию на 24 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 79 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 619 - летальные. Выздоровел уже 25 360 человек.