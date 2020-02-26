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Короновирус продолжает убивать людей: число жертв в Китае превысило 2700

Короновирус продолжает убивать людей: число жертв в Китае превысило 2700
07:43 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Количество жертв нового коронавирус в Китае увеличилось до 2 715 человек.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковой части Китая достигло свыше 78 тысяч человек, более 29 тысяч выздоровели и выписались из больниц. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР.

Согласно последним данным из 31 провинции КНР, в целом подтверждено 78 064 случая заболевания коронавирусом.

Излечились от вируса 29 745 человек. За минувшие сутки выявлены 406 новых случаев заболевания, 401 из них – в провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса COVID-19.

Все 52 летальных случая также зарегистрированы в Хубэе.

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV.

СМИ: коронавирус уже в Румынии

Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

Инфицированные коронавирусом выявлены в ряде стран. Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Китае, в последние дни активно распространяется коронавирус в Южной Корее и Италии. Накануне первый случай коронавируса из Китая зарегистрировали в Алжире.

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Все по теме:

Италия, Ухань, Хубэй, Коронавирус, Коронавирус в Китае, Covid-19, Жертвы коронавируса.
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