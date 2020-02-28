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Президент ветировал отмену закона о строевом уставе ВСУ

Президент ветировал отмену закона о строевом уставе ВСУ
11:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №2466 "О признании таким, что утратил действие, закон "О строевом уставе Вооруженных сил Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский вернул принятый ранее Верховной Радой закон об отмене строевого устава Вооруженных сил Украины" без подписи, сопроводив своими предложениями. 

Согласно информации на сайте парламента, законопроект, принятый 5 февраля, возвращен с предложениями главы государства. При этом текст предложений пока что отсутствует.

Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента.

Как сообщалось, 5 февраля Верховная Рада признала утратившим силу закон "О строевом уставе Вооруженных сил Украины". За соответствующий законопроект №2466 на заседании в целом проголосовали 278 народных депутатов.

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Как отмечается в пояснительной записке, задачей законопроекта является приведение нормативно правовых актов Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО.

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Верховная Рада, Закон, Вето, Владимир Зеленский, Строевой устав ВСУ.
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