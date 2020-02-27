Президент Украины подписал решение о гособоронзаказе до 2023 года

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал решение об основных показателях государственного оборонного заказа до 2023.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 февраля "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021-2022 годы".

Об этом говорится в президентском указе №59/2020 от 27 февраля.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 февраля 2020 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 года", - говорится в тексте указа.

Как сообщалось ранее, на заседании Совета национальной безопасности и обороны было утверждение решения об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год, по которым выделяется более 1 млрд долларов.