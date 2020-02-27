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Президент Украины подписал решение о гособоронзаказе до 2023 года

Президент Украины подписал решение о гособоронзаказе до 2023 года
21:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал решение об основных показателях государственного оборонного заказа до 2023.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 февраля "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021-2022 годы".

Об этом говорится в президентском указе №59/2020 от 27 февраля. 

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 февраля 2020 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 года", - говорится в тексте указа.

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Как сообщалось ранее, на заседании Совета национальной безопасности и обороны было утверждение решения об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год, по которым выделяется более 1 млрд долларов.

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Украина, Оборона, Армия, Владимир Зеленский, Гособоронзаказ.
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