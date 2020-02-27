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"Уверенно держим позиции": Украина второй год подряд занимает 6 место среди производителей курятины

"Уверенно держим позиции": Украина второй год подряд занимает 6 место среди производителей курятины
19:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:Украина уже второй год подряд держит шестое место на мировом рынке производителей курятины.

В течение 2018 - 2019 годов Украина удерживала шестое место среди мировых производителей курятины, сохраняя при этом тенденцию к росту объемов производства.

Соответствующая информация содержится в отчете о тенденциях в торговле курятиной в 2018 - 2019 годах, размещенном на сайте Европейской комиссии.

Если в 2018 году Украина произвела около 300 тыс. тонн мяса птицы, то в 2019 году этот показатель превысил 350 тыс. тонн.

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По объемам производства мяса птицы Украина уступает Бразилии, США, ЕС (с Великобританией), Китая (с Гонконгом) и Турции.

По приведенным данным, Украина занимает третье место среди главных экспортеров курятины в страны ЕС, уступая Бразилии и Таиланду.

Украина поставила в Европу 123 664 тонны мяса птицы в 2018 году и 134 262 тонны в 2019 году, то есть прирост экспорта составил 8,6%.  

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В то же время объем курятины, который Украина импортирует из ЕС, превышает показатели экспорта. По объемам импорта Украины находится также на третьей позиции, уступая Филиппинам и Гане. 

В абсолютных цифрах Украина импортировала из ЕС 178124 тонны мяса птицы в 2018 году и 178 619 тонн в прошлом году, то есть объемы импорта выросли на 0,3%.

Как сообщал Укринформ, Европейский Союз 22 января 2020 года временно приостановил ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из-за выявленного в Винницкой области гриппа птицы. При этом яйца и яичная продукция под эти ограничения не подпадают. 

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В.и.о. председателя Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко 20 февраля сообщила, что Постоянный комитет по растениям, животным, пищевым продуктам и продуктам Европейского Союза (PAFF) проголосовал за применение относительно Украины принципа зонирования при импорте украинской курятины в страны - члены ЕС. Однако это решение вступит в силу только после его официального опубликования.

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Все по теме:

Украина, ЕС, Производство, Финансы, Рынок, Курятина.
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