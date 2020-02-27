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"Я приду сам": Петр Порошенко о допросе в ГБР

"Я приду сам": Петр Порошенко о допросе в ГБР
18:48 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: facebook.com

Новости Украины:Пятый президент Украины заявил, что сам придет на допрос в ГБР, без применения силового привода.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что придет на допрос в ГБР без применения силового привода.

Об этом сообщил Порошенко в facebook

"Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированные. Несмотря на то, что сегодня мы получили решение Высшего антикоррупционного суда, прозрачно сформированного при участии международных экспертов, которым признано, что власть отдает незаконные приказы относительно моего политического преследования" - заявил он.

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Порошенко заявил, что против него почти год как фабрикуют десятки дел, но выразил уверенность, что эти усилия ни к чему не приведут, потому что он "и как Президент, и как гражданин всегда придерживался законов". 

Он добавил, что решение о его силовом приводе на допрос незаконно и это будет доказано в Европейском Суде.

Порошенко напомнил, что на днях ГБР объявило о подозрении его соратнице по "Европейской солидарности" Софии Федине. Он назвал действия власти давлением и запугиванием оппозиции.

"Давление и запугивание не изменят нашей позиции в защиту европейского и евроатлантического выбора. Мы сильные, и достойно пройдем любые испытания. Мы не себя защищаем, а Украину. Потому что Украина для нас превыше всего. Слава Украине!"- заявил Порошенко.

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Украина, Суд, Петр Порошенко, Допрос, ГБР.
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