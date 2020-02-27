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"Настоящая катастрофа": Глава ОБСЕ высказался о ситуации на Донбассе

"Настоящая катастрофа": Глава ОБСЕ высказался о ситуации на Донбассе
17:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Эди Рама прокомментировал ситуацию на Донбассе и настоял на улучшении уже предложенных инициатив по развитию и урегулированию конфликта.

Албанское председательство в ОБСЕ в 2020 году не будет выдвигать новых инициатив по урегулированию ситуации на Донбассе, а сфокусируется на содействии имплементации существующих договоренностей и улучшении жизни гражданских лиц на местах.

Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама во время совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Мне кажется, что не надо новых инициатив. Нам нужна реализация того, что уже есть. То, что мы хотим предложить, это не новые инициативы. Это работа по поощрению выполнения тех договоренностей, которые есть. Если мы будем придумывать новые идеи, не выполняя то, о чем договорились, то продолжим разрушать те зачатки доверия, которые появились от того небольшого прогресса, который был достигнут ", - заявил он. 

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Действующий председатель ОБСЕ подчеркнул, что нужна «добрая воля» для наращивания доверия и имплементации договоренностей. "Для нас важно делать больше для обычных лиц, пока большие игроки будут пытаться решить большие вещи, большие проблемы. Мы будем рады помочь. Но я не считаю, что у нас есть возможности самостоятельно решить эти проблемы, или что у нас есть больше возможностей, чем у больших игроков", - сказал он.

Именно поэтому, подчеркнул Эди Рама, во время Албанского председательства в 2020 году фокус будет на улучшении ситуации на местах, жизни простых людей в зоне конфликта. "Форматы, договоренности, формулы - конечно, они должны обсуждаться и воплощаться. Но люди продолжают жить каждый день. То, что я увидел лично в районе конфликта в Станице Луганской - это было ощущение, что я нахожусь на съемочной площадке в Голливуде. Настоящая катастрофа ", - заявил он. 

Эди Рама приветствовал действия Президента Украины Владимира Зеленского "относительно движения вперед" - "это требует мужества". "Я поддерживаю все его шаги, направленные на выполнение договоренностей, формул и форматов, всех решений", - сказал он.

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Украина, ОБСЕ, Албания, Эди Рама, Станица.
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