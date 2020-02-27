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"Новые стратегии": В Ровно презентовали 5 "проектов-магнитов" для развития области

"Новые стратегии": В Ровно презентовали 5 "проектов-магнитов" для развития области
16:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:rv.gov.ua

Новости Украины:В Ровно презентовали новые "проекты-магниты" для областного развития.

Пять "проектов-магнитов" для развития области презентовали сегодня в Ровно.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"Во время заседания Совета развития громад и территорий при ОГА представили инвестиционные приоритеты Стратегии развития Ровненской области на период до 2027 года. Это - стратегические, потенциально успешные для развития края "проекты-магниты", объекты, способные притягивать инвестиции, туристов, которые могут стать драйверами развития и реализации инноваций, играть существенную роль в наполнении бюджета", - говорится в сообщении. 

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Прежде всего, речь - о масштабном инфраструктурном проекте мультифункциональной арены в Киеве. Универсальный комплекс на 3500 зрительских мест, как убеждены в облгосадминистрации, это "магнит", который будет привлекать спортивную и креативную индустрию.

Ближайший такой объект находится в Польше, он стал действительно драйвером развития региона.

Следующий "магнит" - это Международный аэропорт "Ровно". 

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Сейчас он выполняет только чартерные рейсы, однако планируется полномасштабное его развитие путем привлечения инвесторов и концессионера. Сейчас аэропорт попал в пилотный проект по подготовке технического задания для поиска инвестора.

Среди остальных объекты, которые планируется обустроить при помощи инвеcторов, - туристический комплекс "Дубенский замок" и "Таракановский форт", научно-инновационный парк "INN CITY", региональный медицинский онкоцентр, который будет предоставлять высокотехнологическую специализированную медицинскую помощь населению Ривненской, Волынской, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, западной части Винницкой, восточной части Черновицкой областей.

Во время заседания Совета развития громад и территорий председатель ОГА Виталий Коваль также сообщил, что готовится интерактивная карта туристических объектов Ривненской области. На сегодняшний день она в стадии наполнения.

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Украина, Ровно, ОГА, Проекты, Проект-магнит.
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