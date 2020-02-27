"Что покажут результаты": В Украине проверяют двух человек с подозрением на коронавирус

Новости Украины:В Минздраве Украины исследуют образцы двух граждан на наличие коронавируса.

Министерство здравоохранения Украины исследует на наличие нового коронавируса образцы двух человек.

Об этом на брифинге 27 февраля заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В первые сутки, когда мы организовали скрининг, мы изолировали несколько человек, и сегодня мы проводим лабораторные исследования в центральной вирусологической лаборатории, которая находится в Центре общественного здоровья, в отношении двух случаев подозрения на коронавирусную инфекцию. Эти два человека из Черновицкой области, образцы переданы в лабораторию, ведется подготовка и будут сегодня проведены исследования, и мы получим результаты. Предварительно мы исследовали в лаборатории Черновицкого лабораторного центра, исследования на грипп и гриппоподобные заболевания дали отрицательные результаты, так они были переданы для исследования тест-системами на наличие коронавирусной инфекции", - сказал Ляшко.

Он добавил, что продолжается температурный скрининг в аэропортах и на пунктах пропуска, всего за минувшие сутки им было охвачено около 75 тысяч человек.

"Ни одного человека не за минувшие сутки изолированно в изоляторы или инфекционные стационары. То есть алгоритмы, которые запущены и работают на пунктах въезда, позволяют проводить температурный скрининг, опросы. И мы сегодня не видим, что в Украине происходит массовая госпитализация", - сказал Ляшко.

Как сообщалось, по состоянию на 27 февраля в мире зарегистрированы 82 164 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2801 - летальные. Выздоровели уже 32 897 человек.

В Украине, по данным Минздрава, ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано.