Угроза вируса: Саудовская Аравия запретит паломничество к святыням Медины и Мекки

Новости мира:Власти Саудовской Аравии собираются запретить паломникам въезд в страну и доступ к святыням из-за угрозы коронавируса.

Власти Саудовской Аравии в качестве временных мер запрещает паломникам въезд в страну к величайшим святыням исламского мира - Медины и Мекки.

Об этом сообщает МИД королевства в Twitter.

"Мы поддерживаем и принимаем все необходимые меры по ограничению распространения коронавируса и призываем своих граждан быть осторожными перед поездками в другие страны. Мы просим бога избавить человечество от этой болезни", - говорится в заявлении министерства.

Чрезвычайное решение запрещает иностранцам посещать святой город Мекку и Каабу. Запрет также влияет на поездки к мечети пророка Мухаммеда в Медине и запрещает туристам из стран, пострадавших от коронавируса, попадать в королевство.

До сих пор Саудовская Аравия не сообщала о случаях коронавируса COVID-19, но выразила обеспокоенность его распространением в других странах.

Как сообщалось ранее, в Иране количество смертельных случаев из-за COVID-19 увеличилось до 22.