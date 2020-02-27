План по предотвращению коронавируса: В Кабмине провели селекторное совещание с главами ОГА

Новости Украины:В Кабмине провели селекторное совещание с главами ОГА по коронавирусу.

Вчера, 26 февраля, в правительстве состоялось селекторное совещание с главами ОГА, на котором обсудили состояние выполнения национального плана действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарно-эпидемиологический врач страны Виктор Ляшко во время брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавируса.

"Вчера в правительстве состоялся селектор с главами областных государственных администраций. Мы обсуждали состояние выполнения национального плана действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, который был одобрен правительством еще третьего февраля. Сегодня все областные государственные администрации здравоохранения дают информацию в Министерство здравоохранения о том, что было сделано в подготовительном периоде, чтобы обеспечить систему готовности учреждений здравоохранения, а также лабораторий к реагированию на случай распространения коронавирусной инфекции на територии Украины", - сказал Ляшко.

Он отметил, что они проанализируют эту информацию и подадут ее к Премьер-министру и президенту Украины, для того, чтобы можно было оперативно откорректировать планы готовности к распространению возбудителя.

Как сообщалось ранее, в рамках усиленных мер по недопущению занесения в Украину коронавирусной инфекции было проверено около 75 тысяч человек, которые въехали на территорию государства.