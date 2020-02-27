В НБУ рассказали, стоит ли ожидать снижение ставок по кредитам ниже 10%

Новости Бизнеса:В НБУ говорят, что ожидать снижение депозитных ставок ниже 10% годовых стоит в течении 2-4 лет.

При стабильно низкой инфляции в Украине в ближайшие два-четыре года можно ожидать снижения ставок по гривневым депозитам до 6-7%, а по кредитам - до уровня ниже 10% годовых.

Такими прогнозами поделился заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

По его словам, снижение ставок по кредитам в Украине зависит от снижения инфляции и трансформации судебной системы. И прежде всего, важна стоимость ресурсов, поскольку без ее снижения кредиты не подешевеют.

"Украина сейчас переживает изменения, которые в развитых европейских странах уже позади. При стабильно низкой инфляции в ближайшие два-четыре года можно ожидать снижения ставок по депозитам, наверное, до шести-семи процентов, а по кредитам - до однозначного уровня", - сказал Сологуб.

По его словам, средняя стоимость ресурсов для банков уже однозначная, поскольку кроме депозитов физических лиц к ресурсной базе относятся текущие счета клиентов и корпоративные депозиты, по которым ставки ниже.

Сологуб прогнозирует, что стоимость ресурсов будет и в дальнейшем снижаться.

Как сообщалось ранее, в начале текущей недели премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что существующие на сегодняшний день в Украине ставки по ипотечным кредитам являются неподъемными для большинства граждан страны.

По словам премьера, нужно "наркотиками или оружием торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку".

Гончарук назвал одной из главных задач для Кабинета министров снижение этих ставок до уровня 9-10% уже в сентябре.

Напомним, премьер анонсировал пересмотр бюджета на основе обновленного макропрогноза.