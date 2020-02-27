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Дефицит госбюджета за первый месяц 2020 года вырос на 27,5%

Дефицит госбюджета за первый месяц 2020 года вырос на 27,5%
13:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В Госказначействе заявили, что что за январь 2020 года дефицит госбюджета вырос до 15,2 миллиардов гривень.

Государственный бюджет Украины за январь 2020 года выполнен с дефицитом в размере 15,214 млрд грн, что на 27,5% выше дефицита за аналогичный период предыдущего года.

Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 3,073 млрд грн, что в 7,7 раза выше показателя годом ранее.

Как сообщалось ранее, госбюджет Украины за январь 2020 года получил 50,726 млрд грн доходов, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года и на 21,5% ниже - по сравнению с плановым показателем.

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Главной причиной отставания от плана по доходам в Минфине назвали существенные изменения макроэкономических показателей, включая более высокий обменный курс гривни, более низкий объем импорта и более низкие цены на газ.

Госбюджет на 2020 год предусматривает доходы в размере 1,096 тлрн грн, расходы - 1,182 трлн грн, предельный уровень дефицита в 94,3 млрд грн, предельный объем госдолга в 2,363 трлн грн.

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Госбюджет, Дефицит Госбюджета, Казначейство.
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