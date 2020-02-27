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Четверг, 27.02.2020
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В Польше зафиксирован первый случай короновируса

В Польше зафиксирован первый случай короновируса
14:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Сегодня, 27 февраля в польском городе Лодзь у 25-летней девушки подтвердили первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 в стране.

В Польше сообщили о первом случае заболевания коронавирусом. Женщину поместили в больницу в городе Лодзь. Об этом сообщает издание Express Ilustrowany.

Сообщается, что 25-летняя девушка провела месяц в Таиланде, где ей уже было плохо. Гражданка Польши жаловалась на сильную одышку.

По приезде в город Лодзь женщина сразу же обратилась в больницу, где тест дал положительный результат на коронавирус COVID-19.

Ранее сообщалось, что Литва объявила чрезвычайное положение для подготовки к возможной вспышке коронавируса.

На данный момент в стране не зафиксировано ни одного случая коронавируса, однако власти намерены подготовиться к возможной вспышке, для чего было введено чрезвычайное положение.

По состоянию на 27 февраля 2020 г. в мире зарегистрировано 82 164 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2 801 - летальные. Выздоровели уже 32 897 человек.

На территории Европы зарегистрированы 478 случаев заболевания Covid -19 в 17 странах (Италия - 400, Германия - 21, Франция - 17, Испания - 12, Великобритания - 9, Хорватия - 3, Австрия - 2, Россия - 2, Финляндия - 2 Швеция - 2, Израиль - 2, Швейцария, Греция, Грузия, Норвегия, Северная Македония и Бельгия - по одному случаю).

Коронавирус в Италии: заразилась украинка

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано.

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Польша, Коронавирус, Лодзь, Covid-19.
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