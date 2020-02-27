В Евросоюзе заверили, что не признают оккупацию Крыма

Новости Украины:В ЕС напомнили, что поступок России это нарушение международного права.

В Европейском Союзе заверили, что остаются преданными политике непризнания незаконной аннексии Крыма Россией.

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Евросоюза при ОБСЕ в микроблоге Twitter.

В частности, европейские дипломаты заявили, что сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене отмечается шестая годовщина со времени незаконной аннексии Россией Крыма.

"Этот поступок, который мы не признаем и не будем признавать, является нарушением международного права и обязательств ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В этой связи в Евросоюзе заявили: "Остаемся преданными политике непризнания, в том числе благодаря нашим ограничительным мерам".

В сообщении отмечается, что "Крым - это Украина".

"Ситуация с правами человека в Крыму ухудшается с момента незаконной аннексии: систематические репрессии тех лиц, которые выступают против аннексии, и ограничения фундаментальных свобод и преследование крымских татар. Европейский Союз призывает к полному соблюдению международных стандартов по правам человека", - говорится в сообщении Постоянного представительства Евросоюза при ОБСЕ.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган поможет Украине обеспечить жильем около 500 семей крымских татар.