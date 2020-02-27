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США призвали РФ освободить всех незаконно заключенных крымчан

США призвали РФ освободить всех незаконно заключенных крымчан
11:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

По Словам Помпео, порядка 80 крымчан было незаконно арестовано и отправлено в тюрьму за мирные протесты.

Соединенные Штаты Америки призывают Россию освободить всех крымчан, которых она взяла под стражу в отместку за их мирное несогласие с незаконной оккупацией Крыма.
Об этом говорится в распространенном СМИ заявлении государственного секретаря США Майка Помпео.

"Более 80 человек из Крыма, включая членов крымскотатарской общины, были арестованы Россией - а некоторые подвергнуты пыткам - за мирное противодействие оккупации", - говорится в заявлении.
Отмечается, что продолжаются необоснованные рейды в домах и мечетях крымскотатарской общины.

Также в США отметили, что российская оккупационная власть полуострова следит и запугивает крымских татар, ограничивает их культурные мероприятия и подвергает криминализации представительный орган - Меджлис.

Помпео: США никогда не признают Крым российским

Помпео добавил, что насильно на службу в Вооруженных сил РФ было призвано почти 20 тысяч крымчан в нарушение международного права.

"Оккупационная власть жестко ограничивает свободу вероисповедания, преследует верующих за фиктивные обвинения в терроризме и захватила собор Православной церкви Украины в Симферополе", - говорится в сообщении.

США призывают Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно взяла под стражу в отместку за их мирное несогласие с незаконной оккупацией Крыма, и положить конец злоупотреблениям России фундаментальными свободами в Крыму.

Россия оккупировала Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Напомним, глава Пентагона объяснил, почему США усиливают свой ядерный потенциал.

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США, Россия, Крым, Санкции против России, Майкл Помпео.
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