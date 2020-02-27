США считают ядерное оружие РФ угрозой для мира

Новости мира:Глава Пентагона объяснил, почему США усиливают свой ядерный потенциал.

США считают ядерные возможности России реальной угрозой для мира, поэтому заботятся о своей безопасности (а также своих союзников) путем усиления собственного ядерного потенциала.

Об этом во время слушаний в комитете по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США заявил министр обороны страны Марк Эспер.

"Речь идет о надежной эффективной ядерной мощи, которая может гарантировать нам безопасность до 2030-х годов и в дальнейшем", - отметил Эспер на слушаниях, посвященных бюджету Пентагона на 2021 финансовый год.

При этом он подчеркнул, что Америка не пытается вступать в гонку вооружений с Россией.

Как отметил глава оборонного ведомства США, сейчас усилия направляются на "рекапитализацию ядерной триады", включающей развитие стратегического сдерживания на земле, в воздухе (с привлечением бомбардировщиков B21), а также на море (подводные лодки класса Columbia).

"То, что мы делаем, необходимо, чтобы гарантировать Америке безопасность", - подчеркнул министр обороны США.