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Чубаров: Время вытесняет крымских татар из Крыма, потому что это политика России

Чубаров: Время вытесняет крымских татар из Крыма, потому что это политика России
04:44 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Чубаров отметил, что у Украины нет времени, если она хочет вернуть Крым вместе с его коренным народом.

У крымских татар нет длительного времени для освобождения Крыма, поскольку время вытесняет коренной народ с полуострова.

Об этом сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время "Age of Crimea Forum 2020", передает УНН.

"Есть несколько устоявшихся утверждений, которые стали привычными для человеческого уха в последние 6 лет. Одно из таких утверждений говорит о том, что, мол, вопрос освобождения Крыма — это вопрос длительного времени. Другие добавляют, что не только длительного времени, а это вопрос второго ряда — после Донбасса ... Но если мы искренне смотрим друг другу в глаза, должны сказать о том, что у крымских татар этого времени нет. Если хотите — время вытесняет их из Крыма, потому что это политика России. Итак, как бы и что бы мы ни говорили об освобождении Крыма и восстановление государственного суверенитета Украины над полуостровом — надо помнить, что у нас нет времени, если мы хотим вернуть Крым вместе с его коренным народом", — сказал Рефат Чубаров.

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Он отметил, что политикам нужно было бы еще раньше принимать ряд законов, которые должны исправить все разрушения, которые есть в оккупированном Крыму.

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Все по теме:

Россия, Рефат Чубаров, Крымские татары, Оккупированный Крым.
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