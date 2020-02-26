Почти половина украинцев считает, что на Донбассе идет война между Украиной и РФ

Новости Украины:44% украинцев называют боевые действия на Донбассе войной между Россией и Украиной.

44% украинцев считают события на Донбассе войной между Украиной и Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 13 по 17 февраля.

"44% респондентов, оценивая ситуацию на Донбассе, считают, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией, еще 19% - что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией", - говорится в результатах исследования.

Только 14% разделяют мнение, что на востоке Украины происходит "гражданская война" - конфликт между проукраинскими и пророссийскими гражданами Украины, 10% - война между Россией и США, 6% - на востоке Украины происходит "борьба за независимость" донецкой и луганской "народных республик".

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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