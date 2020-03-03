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В столице стартовал выпуск студенческих е-билетов

В столице стартовал выпуск студенческих е-билетов
16:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kyivcity.gov.ua

Новости Украины:В Киеве начался выпуск электронных билетов для учащихся граждан Украины.

В столице начинается выпуск электронного билета для студентов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Право льготного проезда имеют и студенты. В условиях действия старой системы оплаты проезда, они заказывали студенческие проездные билеты, которые давали возможность получить скидку 50% на оплату проезда. И теперь мы начинаем переход на современную систему, когда карта с чипом будет служить одновременно удостоверением и е-билетом. Владелец такой карты сможет покупать поездки на студенческий электронный билет по льготной цене", - сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

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Отмечается, что для того, чтобы обеспечить студентов такими билетами, администрации вузов должны предоставить свои технические требования к будущим карточкам. Коммунальное предприятие "ГИВЦ", которое занимается внедрением электронного билета, направило всем учебным заведениям письма с просьбой заказать студенческие билеты, интегрированные с системой е-билета.

Как сообщают в КГГА, пластиковые карточки с необходимым функционалом одной из первых заказала администрация Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

КГГА призывает администрации учебных заведений организовать процесс заказа обновленных студенческих билетов. Ведь своевременное изготовление карточек зависит исключительно от учебных заведений.

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Как сообщалось, первые 36 столичных школ стали участниками пилотного проекта Киевской городской государственной администрации по использованию электронных ученических билетов.

С 1 апреля Киев переходит на е-билет для оплаты проезда во всех видах общественного транспорта.

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Киев, Украина, Транспорт, КГГА, Проезд, е-билет, Оплаты.
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