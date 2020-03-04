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Маркарова озвучила положительные сдвиги в работе Минфина

Маркарова озвучила положительные сдвиги в работе Минфина
22:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Экс-глава Минфина заявляет, что оставляет преемнику высокий уровень сотрудничества с МВФ.

Оксана Маркарова, которая возглавляла Министерство финансов в правительстве Алексея Гончарука, уверяет, что оставляет своему преемнику Игорю Уманскому высокий уровень бюджетной политики правительства и сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом она написала в Facebook.

"Если бюджетная политика правительства и Минфина и сотрудничество с МВФ останутся на таком же высоком уровне, это не предел", - отметила она.

Маркарова перечислила положительные сдвиги в работе Минфина за последние пять лет.

В частности, это "устойчивый экономический рост и ответственный бюджетный процесс", прозрачность публичных финансов, среднесрочное бюджетирование, настоящая реформа налоговой службы и таможни.

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Как известно, 4 марта на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, ВР поддержала отставку Премьер-министра Алексея Гончарука, который накануне подал соответствующее заявление.

После этого 291 голосом "за" Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Дениса Шмигаля, который до этого занимал должность вице-премьер-министра - министра развития громад и территорий.

В новом правительстве министром финансов назначен Игорь Уманский. Он работал в Министерстве экономики, Нацбанке, Укртранснафте. С января 2008 года по март 2010 года - первый заместитель министра финансов Украины Виктора Пинзеника. После отставки Пинзеника исполнял обязанности министра финансов. В 2016-2019 годах Уманский был внештатным советником президента Петра Порошенко по экономическим вопросам.

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Верховная Рада, Кабмин, Минфин, Оксана Маркарова.
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