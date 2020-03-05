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Нефть дорожает перед заседанием ОПЕК

Нефть дорожает перед заседанием ОПЕК
10:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Саудовская Аравия постарается убедить группу одобрить дополнительное сокращение добычи нефти.

Цены на нефть выросли более чем на 1% в четверг в преддверии встречи ОПЕК и партнеров во время которой Саудовская Аравия постарается убедить группу одобрить дополнительное сокращение добычи нефти, чтобы поддержать рынок. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,72 (1,41%) - до $51,85 за баррель. В среду их цена снизилась на $0,73 (1,41%), составив на закрытие $51,13 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились на $0,58 (1,24%) - до $47,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на $0,4 (0,85%), завершив день на отметке $46,78 за баррель.

Цены также были поддержаны более низким, чем ожидалось, ростом коммерческих запасов сырой нефти в Соединенных Штатах, что частично сняло опасения по поводу избыточного предложения крупнейшего в мире потребителя нефти — Китая.

Коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0,785 млн барр. при прогнозном росте на 2,644 млн барр. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

"Цены на сырую нефть выросли благодаря расширению позитивных настроений и гораздо более низким, чем ожидалось... данным по запасам сырой нефти (в США). Рынок также ожидает от ОПЕК+ ощутимого сокращения производства, т.к. Covid-19 оказал значительное влияние на мировой спрос на энергоносители. Для поддержания цен на сырую нефть необходимо еще больше ограничить ее производство", — сказала Маргарет Янг, аналитик рынка в CMC Markets.

Мировые цены на нефть снова пошли вверх

Официальная встреча министров ОПЕК состоится позднее в четверг, тогда как в пятницу пройдет заседание группы ОПЕК+.

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в среду не увенчалось соглашением, поскольку Россия выступает против дополнительного сокращения добычи нефти, сообщил источник в нефтяном картеле.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 51,58 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 51,61 доллара за баррель, что на 48 центов выше уровня закрытия торгов ($51,13).

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Нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК, Цены на нефть.
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