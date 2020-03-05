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В НБУ обновили список системно важных банков в Украине

В НБУ обновили список системно важных банков в Украине
14:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Бизнеса:В Украине Национальный банк Украины составил новый перечень системно важных банков.

Национальный банк обновил перечень системно важных банков в Украине, в список вошли 14 банков, в частности, государственные Ощадбанк и ПриватБанк.

Об этом сообщает НБУ.

"Нацбанк осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Количество банков осталось неизменным и составляет 14 учреждений, в то же время вместо Укрсоцбанка, который в прошлом году присоединился к Альфа-Банку, в перечень вошел А-Банк", - указали в центральном банке.

В Украине с начала года западную границу пересекли уже более 6 млн человек 

Так образом, системно важными банками определены:

  • А-Банк;
  • Альфа-Банк;
  • Кредобанк;
  • ОТП банк;
  • Ощадбанк;
  • Пивденный;
  • ПриватБанк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • Таскомбанк;
  • Укргазбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • Укрсиббанк;
  • Универсал банк.

В НБУ напомнили, что для системно важных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости. Перечень банков утвержден решением правления НБУ, которое вступает в силу с 5 марта.

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НБУ, Украина, Банк, Банки, Финансы.
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