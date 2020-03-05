В НБУ обновили список системно важных банков в Украине

Национальный банк обновил перечень системно важных банков в Украине, в список вошли 14 банков, в частности, государственные Ощадбанк и ПриватБанк.
Об этом сообщает НБУ.
"Нацбанк осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Количество банков осталось неизменным и составляет 14 учреждений, в то же время вместо Укрсоцбанка, который в прошлом году присоединился к Альфа-Банку, в перечень вошел А-Банк", - указали в центральном банке.
Так образом, системно важными банками определены:
В НБУ напомнили, что для системно важных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости. Перечень банков утвержден решением правления НБУ, которое вступает в силу с 5 марта.