В НБУ обновили список системно важных банков в Украине

Новости Бизнеса:В Украине Национальный банк Украины составил новый перечень системно важных банков.

Национальный банк обновил перечень системно важных банков в Украине, в список вошли 14 банков, в частности, государственные Ощадбанк и ПриватБанк.

Об этом сообщает НБУ.

"Нацбанк осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Количество банков осталось неизменным и составляет 14 учреждений, в то же время вместо Укрсоцбанка, который в прошлом году присоединился к Альфа-Банку, в перечень вошел А-Банк", - указали в центральном банке.

Так образом, системно важными банками определены:

А-Банк;

Альфа-Банк;

Кредобанк;

ОТП банк;

Ощадбанк;

Пивденный;

ПриватБанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк Аваль;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрэксимбанк;

Укрсиббанк;

Универсал банк.

В НБУ напомнили, что для системно важных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости. Перечень банков утвержден решением правления НБУ, которое вступает в силу с 5 марта.