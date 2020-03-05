В Украине с начала года западную границу пересекли уже более 6 млн человек

Новости Украины:За прошедшие 2 месяца западную границу Украины пересекли более шести миллионов человек.

С начала этого года западную границу Украины пересекло более 6 млн человек и более 1 млн транспортных средств, что на 11% и 6% больше соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Так, в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, охраняющем границу со странами Европейского Союза, Республикой Молдова и Республикой Беларусь, подвели итоги зимнего туристического сезона.

"... в период с 1 января до 29 февраля западную границу пересекло почти 6 миллионов 327 тысяч человек и более 1 миллиона 490 тысяч транспортных средств, что на 11 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года по лицам и на 6 процентов больше по транспортным средствам", - говорится в сообщении.

Также отмечается уменьшение численности пересечения госграницы автомобилями иностранной регистрации - 579 тысяч за два первых месяца 2020 года против 619 тысяч в аналогичном периоде 2019-го (уменьшение на 6%).

"С украинской регистрацией в этом году пересекли границу 910 тысяч автомобилей, а за аналогичный период прошлого года - 791 тысяч (увеличение на 15%)", - отмечается в сообщении.