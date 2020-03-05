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АМКУ разрешил концессию еще одного порта

АМКУ разрешил концессию еще одного порта
16:38 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:АМКУ разрешил украинско-швейцарской компании "Рисоил-Херсон" взять в концессию Херсонский порт.

Антимонопольный комитет разрешил украинско-швейцарскому ООО "Рисоил Херсон" концессионировать морской порт Херсон. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Совокупная доля участников концентрации на рынке услуг по транспортной обработке грузов в морских портах в сегменте выполнения стивидорных работ составляет около 2%.

Учитывая, что концессия не влечет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - говорится в сообщении регулятора.

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Украинский ООО "Петр Ойл энд Кемикалс" и швейцарская компания "Risoil SA", которые под конкурс объединились в ООО "Рисоил Херсон" планируют осуществить инвестиции в размере 215,73 млн грн.

Напомним, АМКУ пока не назначил дату рассмотрения дела о продаже "Мотор Сичи" китайским компаниям.

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АМКУ, Херсон, Концессия, Порт, Херсонский порт, "Рисоил Херсон".
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