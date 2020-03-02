Возможное завышение цен для населения: АМКУ открыл дело против "Нафтогаза"

Новости Бизнеса:АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" за возможное завышение цен на газ для населения.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело о возможном злоупотреблении НАК "Нафтогаз Украины" монопольным положением при установлении цен на природный газ для населения с 1 ноября 2018 года, сообщается на сайте Комитета в понедельник.

В АМКУ напомнили, что на "Нафтогаз" возложены специальные обязательства по продаже газа бытовым потребителям (населению).

При этом компания устанавливает в этом сегменте рынка цены, основанные на цене газа для промышленности, которые она же и предлагает.

По имеющейся в Комитете информации, "Нафтогаз" устанавливал для промышленных потребителей цены выше тех, что сложились в условиях конкуренции, в частности по результатам электронных биржевых торгов на ТБ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах с условием доставки газа до границы Украины (NCG).

"Это может свидетельствовать об установлении НАК "Нафтогаз Украины", начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ для населения на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа", - говорится в сообщении.